Prof. Dr. Doğangün: Eskiden şehirler planlanırken komşunun güneşini kesmiyorduk, şimdi tepesine biniyoruz

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından, bina dayanıklılığının yanı sıra şehir planlaması da tartışılmaya başlandı. Bitişik nizamda, dar sokaklara inşa edilen binaların yıkılmasıyla, sokaklar ve caddelerin enkaz yığınıyla dolduğunu ve ekiplerin ulaşımda güçlük çektiğini belirten Bursa Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı, İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adem Doğangün, "Bu yollar bize çok dar. Bu da inanılmaz bir dezavantaj oluşturuyor depremden sonra çünkü müdahale edemiyorsunuz. Bu şehirlerimizi planlarken, eskiler ne güzel söylemişler, 'Komşunun güneşini kesmeyeceksin'. Şimdi güneşini kesmesini bırak, tepesine biniyoruz. Ondan sonra da şehirleşme olmuyor" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, ülke genelinde bina dayanıklılık testi başvuruları artarken, uzmanlar, sadece oturduğunuz binanın sağlamlığının değil, evinizin yer aldığı sokağın fiziki durumunun da deprem anında ve sonrasındaki hayati önemine dikkat çekiyor. Deprem bölgesinde bitişik nizamda inşa edilen binaların yıkılmasıyla sokak ve caddelerin enkaz yığınıyla dolduğunu, bu nedenle kurtarma ekiplerinin depremzedelere ulaşmakta güçlük çektiğini ve zaman kaybettiğini söyleyen Bursa Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı, İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adem Doğangün, 6 Şubat depremleri sonrası Malatya, Adana ve Hatay'da incelemelerde bulunduğunu belirtti.

Yumuşak zeminde de yapılaşmanın olabileceğini, bunun bazen de avantaj olduğunu söyleyen Prof. Dr. Doğangün, bu zeminlerdeki binaların inşası sırasında dikkat edilecek detaylarla, yıkımın önüne geçilebileceğini belirtti. Alınacak önlemleri sıralayan Prof. Dr. Doğangün, "Bu da bir olumsuzluk tabii ama ona uygun yapmak lazım. Yumuşak zeminde de yapılabilir ama zemin iyileştirmesi yapılabilir, bodrum katınızı ona göre yapacaksınız. Daha fazla bodrum yapacaksınız gibi önlemleri var. Önlem almazsanız tabii her ikisinde de hasar olabiliyor. Aslında bazı avantajları da olabiliyor sıvılaşma dediğimiz olayda da. Eğer kumluysa, boşluk suyu basıncı, su deprem esnasında basarak kumların dışarı çıkmasına neden oluyor ama binaların kendileri çok fazla hasar görmüyor. Genelde devrilme şeklinde oluyor. Eğer çok dikdörtgen şekilde yapmışsanız, taban alanı geniş değilse, devrilme şeklinde hasar oluyor. Yoksa kolon kirişlerinde çok fazla hasar olmayabiliyor. Bir miktar sönümleyici gibi de suyun üzerindeki bina gibi de davranıyor. Ama tabii çok ağır binaysa bu sefer, gördük işte İskenderun'da zemine 40-50 santimetre oturan binaları. Ama eğer taban genişse çok fazla hasar olmuyor, insanlar rahatlıkla can kaybı olmadan çıkabiliyor. Böyle de bir avantajı da var" diye konuştu.