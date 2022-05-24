Prof. Dr. Ceyhan: Çiçek aşısını ABD ve birkaç Avrupa ülkesi üretebilir - Haberler

HACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, maymun çiçeği virüsüne karşı yüzde 85 etkili olduğu belirtilen çiçek virüsü aşısının 1972'de görülen son vakanın ardından dünyada üretiminin yasaklandığını söyledi. Ceyhan, 1990'da Körfez krizinde Saddam Hüseyin'in çiçek virüsünü biyolojik silah olarak kullanacağı iddiası üzerine ABD ve Batı Avrupa ülkelerinin çiçek aşısı üretmeye başlamasıyla aşıyı sakladıklarının ortaya çıktığını belirtti. Türkiye'de o yıllarda kendisinin de içinde bulunduğu komisyon kurulduğunu belirten Ceyhan, "O zaman Refik Saydam'da çiçek aşısının çok az miktarda saklandığını söylediler sonra onu çoğaltmaya kalktık, çoğalmadı; çünkü canlı değildi virüs. Şu anda ABD ve Batı ülkelerinin birkaç tanesi bu aşıyı geliştirip çoğaltabilme imkanına sahip" dedi.

Avrupa, Kuzey Amerika, Avustralya ve Asya'da görülen maymun çiçeği virüsünde pozitif sonuç veren testlerin yapıldığı ülke sayısı, 18'e çıktı. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni, duyulmayan ya da çok az görülen hastalıkların birdenbire görülebileceğini belirtti. Ceyhan, "Bunun birincil nedeni, pandemi sırasında kendimizi iyi korumamız, hastalıklardan uzak durmamız, o nedenle de bu tip hastalıklara karşı bağışıklığımızın tam gelişmemesi, sonra da birdenbire bütün tedbirleri kaldırmamız. Böyle olunca da bağışıklığı yetersiz olan, birdenbire temasa son derece açık toplum haline geldik. Maymun çiçeği hastalığı da aslında insanda çiçek yapan, sonra ortadan kaldırılan; ama milyonları öldüren, kör bırakan virüsün akraba virüslerinden bir tanesi. İzole edildiği hayvanın adı ile anılan, 'sığır çiçeği', 'maymun çiçeği', 'domuz çiçeği' diye adlandırdığımız değişik akrabaları var. Bu maymun çiçeği virüsü de maymunlarda yoğun olarak hastalık yapmış; ama sonra kemirgenler dahil birçok başka hayvandan da bulaştığı gösterilmiş. Genelde endemik salgın şeklinde değil tek tek vakalar şeklinde görülen hastalık oluşturdu. Pandeminin ardından ABD ve Avrupa'ya sıçradı. Onlar vakalarını sıkı takip ettikleri için rapor ettiler. Muhtemelen dünyanın başka yerlerinde de hastalık var" dedi.

Prof. Dr. Ceyhan, şu anda Türkiye'de vaka olma olasılığının çok yüksek olmadığını da belirterek, "Ama bu Türkiye'ye gelemeyecek anlamına gelmez özellikle insan teması vakalar gelebilir. Bunun için mutlaka ülkeye giriş çıkışlarda iyi tedbirler almalıyız. Vahşi hayvanlardan uzak durmak birincil tedbir. Maymun beslemek, kemirgenler beslemek, bunlar riskli. Bir de bu hayvanların doğal yaşam alanlarına yerleşim merkezi kurmak sağlık açısından çok akla yatkın değil. Onlardan insana bulaşacak yüzlerce virüs var" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel