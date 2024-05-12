Üye Girişi
Haberler

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde çıkan kavgaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüpsultan'da motosiklet kazası sonucu yaralanan bir hastanın yakını ile doktor arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Güvenlik görevlileri ve hastane polisi müdahale ederek kavgayı sonlandırdı. Gözaltına alınan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde çıkan kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eyüpsultan'da önceki gün motosiklet kazasında yaralanan E.M.Ö, tedavi için Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne getirildi.

Ortopedi bölümü kırmızı alanda muayene edilen hastanın yakını olduğu öğrenilen B.Ö. ile doktor O.A. arasında "doktor odasına sedye ile girilip girilmeyeceği ve doktorun koridorda muayene etmesi" nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine yaralı E.M.Ö. sedyeden kalkarak doktor ve çevresindeki diğer kişilerle kavga etmeye başladı.

Güvenlik görevlileri ile hastane polisinin araya girmesiyle kavga sonlandırılırken, olaya karışan E.M.Ö. ve B.Ö, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, kavga anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Şehir Hastanesi Motosiklet Eyüpsultan Kavga Güvenlik Hukuk Sağlık Güncel Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

 Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

 DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

 Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek

Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title