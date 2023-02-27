PROF.DR. ÇELİK: İSTANBUL'DAKİ YAPI STOKUNDA CİDDİ BİR SORUNUMUZ VAR

İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik, beklenen Marmara depreminden etkilenecek İstanbul'daki yapı stokunun durumuyla ilgili değerlendirme yaptı. Çelik, "Yapıların güçlendirilmesi konusunda pek çok çalışma yapıldı. Deneysel çalışmalarla da sürekli geliştiriliyor. Örneğin İTÜ yapı ve deprem mühendisliği laboratuvarında da, değişik güçlendirme türlerinin yapılara olan etkisi deneysel olarak inceleniyor. Dolayısıyla yapıların, depremlere maruz kalmadan yapılan güçlendirmenin etkili olup olmadığını biliyoruz. İstanbul'daki yapı stokunda ciddi bir sorunumuz var. Yapıların yüzde 80'i betonarme yapılardan oluşuyor, önemli bir bölümü de eski yönetmeliklere göre tasarlanmış ve inşa edilmiş yapılar. Diğer kalan yüzde 20'lik kısmı yığma binalar ve bunların bir kısmı tarihi binalar. Prefabrike, çelik ve ahşap binalar gibi binalar var. Her yapı grubu için farklı güçlendirme yöntemi seçilebilir. İstanbul'da en önemli sorun, insanların özellikle konut olarak kullandığı betonarme ve yaşlı binalar. Bunların bir kısmının elenip yenilenmesi gerekir. Kentsel dönüşüm ve yenilenme olabilir. Bir kısmı da hızlı şekilde güçlendirilebilir" diye konuştu.

"GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI YAPAN FİRMALARA TALEP ARTTI"

"BİNA İLERİ SEVİYEDE YETERSİZSE EN ETKİLİ YÖNTEM BETONARME"

"DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYGUN BİNALARDA SİSMİK İZOLATÖR UYGULANABİLİR"

Görüntü dökümü

-Genel detay ve görüntüler