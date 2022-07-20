Prof. Dr. Çakır: Toplum olarak ilk yardım bilincine sahip değiliz

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Çakır, toplum olarak ilk yardım bilincine sahip olunmadığını söyleyerek, "Bizim ilk yardım için ilk mottomuz şudur; tıbbın genelinde olduğu gibi önce zarar verme. Halk arasında veya çevrede yapıldığını gördüğümüz, ilk yardımda ise çoğunlukla bunun dışında zarar vermekle başlıyor her şey. Hiçbir şey yapmasak, psikolojik zarar veriyoruz insanlara" dedi.

Erzurum'da, Palandöken kavşağında, 13 Temmuz'da akrabalarıyla alışverişten dönen Tuana Ürey'e (11), özel halk otobüsünün çarptığı kaza sonrası çevredekilerin tepkisi sosyal medyada çok konuşuldu. Yüzüstü yerde kalan Tuana'ya yardım için toplanan kalabalığın "Yerinden kalkma kızım, canlanma", "Çocuk korkuyor, çocuğu korkutmayın", "Su verin, hayır vermeyin", "Çocuğu korkutma abi, abla" sözleri kazazedeyi korkuttu. Demirören Haber Ajansı kazayı, 'Kazazede kız, yardıma koşanların sözleriyle ağladı' başlığıyla haberleştirdi.

"Bir trafik kazası olmuştur, yol ortasında hastaya müdahale edilmeye çalışılıyordur veya suda kurtarma felaketlerini biliyoruz, bir kişi boğulma tehlikesi geçirir onu kurtarmak isteyen 3-4 kişi hayatını kaybeder. Bunlar en göze çarpan hatalı uygulamalarımız. İlk yardımda öz güvene sahip olacağız ama sakin, sabırlı ve her şeyden önce istekli olmak gerekiyor. Ne seyirci olacağız ne panik yapacağız. İlk yardımın temel mottosunun bu olması lazım. Bazen ilk yardımın ana felsefesi ile hiç bağdaşmayan durumlarla karşı karşıya gelebiliyoruz. Büyük bir panik hali, büyük bir kaos, hiç istemediğimiz şeyler. İlk yardımda her kafadan bir ses çıkması, güvenliğin sağlanamaması, bundan daha kötüsü güvenliğin tehdit altında olması, bilinçli bilinçsiz farklı uyarılar, hareket ettirilmemesi gerekliliği bir gerçek olabilir ama bunun gerekliliğini yanlış yönlendirirseniz hasta ikinci bir trafik kazası geçirebilir. Yoldan geçen bir araç, hastanın yeniden üzerinden geçebilir. Hastanın ruh hali sizin o bağrışınızdan, çağırışınızdan veya farklı kafalardan, farklı sesler çıkmasından çok kötü etkilenebilir. Hiçbir şeyi olmayan hasta, kendini çok ciddi bir durumu var gibi hissedip, ani bir panik ile karşılaşabilir. Hasta yakınlarının da bu esnada ruhsal durumunu ve paniğini iyi gözlemlemek gerekir. Bunlara sebep olmayacak şekilde çalışmak gerekir. Maalesef toplum olarak bu konularda genel bir bilince sahip değiliz. Bir ziyaretten dönerken, çalıştığım hastaneye yakın bir yerde trafik kazası oldu. Yaşlı bir vatandaşımız ciddi şekilde yaralanmıştı. Fakat biz ne yaptıysak, 'doktoruz' dedik, kimseye nüfuz edemedik. 'Biz acilin hocasıyız, bırakın hastayı acile götüreceğiz' dedik, kimseye söz dinletemedik. Bununla ilgili kültürümüz tam oluşmamışsa, böyle felaketler de yaşayabiliyoruz."