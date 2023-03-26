Prof. Dr. Çağatay'dan hasarlı köprü uyarısı; 'Komple çökebilir'

ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Çağatay, Adana'da Mersin yolu üzerindeki bir bağlantı köprüsünde yaptığı incelemede kirişlerin ağır hasarlı olduğunu gördüğünü belirterek, "Köprünün bu haliyle kullanılması durumunda bir...

ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Çağatay, Adana'da Mersin yolu üzerindeki bir bağlantı köprüsünde yaptığı incelemede kirişlerin ağır hasarlı olduğunu gördüğünü belirterek, "Köprünün bu haliyle kullanılması durumunda bir deprem etkisine gerek yok. Şu anda depremsiz hali bile can güvenliği açısından risk taşıyor. Onarım ve güçlendirme mümkün değil gibi görünüyor. Bir an önce bu kirişlerin yerinden çıkarılarak yenisinin yapılması lazım. Bu durumda kullanılması doğru değil. Köprü bu haliyle komple de çökebilir " dedi.

Adana-Mersin kara yolu üzerindeki Karaisalı gişeleri otoyol bağlantı köprüsü kirişlerindeki hasar dikkat çekti. Köprü kirişlerinin betonundan ayrılmış açıkta görülen demirleri, kopan kabloları ve dökülen beton parçaları korkutan bir görüntü sergiliyor. Üzerinden ağır araçların geçtiği köprünün hasar gören kirişlerin altından geçen yola da güvenlik amaçlı dubalar yerleştirildi.

Bir an önce köprü kirişlerinin tamir edilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Çağatay, "Aslında onarım ve güçlendirme de mümkün değil gibi görünüyor. Dolayısıyla bir an önce bu kirişlerin yerinden çıkarılarak yeniden kiriş yapılması lazım. Bu durumda kullanılması doğru değil. Burada gördüğümüz kirişler I kesitli kirişlerdir. Amerika'da standart tipte köprü kiriş kesitleri kullanılıyor. Ülkemizde de bu uygulanırsa köprülerin hızlı bir şekilde kirişlerini üretmek ve yerine monte etmek mümkün olabilir."