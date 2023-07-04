Prof. Dr. Binan: Selimiye Camisi'nde 16'ncı yüzyıl yapı teknolojisi tarihine ilişkin izler bulduk

EDİRNE'de restorasyonu devam eden Selimiye Camisi'nde Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan bilim kurulu heyetinde yer alan

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Can Binan, "16'ncı yüzyılın son çeyreğinin yapı teknolojisi tarihine ilişkin izler bulmaya başladık. Yani şu sıvayı nasıl yapmış, öte taraftaki kalem işleri nasıl yapmış, yapının ana kütlesiyle avlu bölümünün bağlantısını nasıl oluşturmuş gibi yapı teknolojisi tarihi açısından çok önemli birtakım izleri yakaladık ve bunlar artık kaydedildi ve bir yayın haline de getirilecek daha sonra. Bu çok daha önemli" dedi.

Selimiye Camisi kubbesinin restorasyonunda 60 ton civarında kurşun kullanıldığını kaydeden Binan, "Ana kubbede 60 ton civarında kurşun kullanıldı. Ama burada 60 ton bir noktaya gelip oturmuyor. 31 metre çapında bir kubbeden söz ediyoruz. Eğrisel bir yüzey. Dolayısıyla metrekareye düşen ağırlık çok daha az oluyor. 8 ayağa oturtulmuş bu kubbe Mimar Sinan'ın dehasının, o dönemin gelişmiş yapım teknolojisinin bir ürünü. Bu kurşunun burada var olması, birçok insan tarafından 60 ton olması birçok insan için önemli gibi görülebilir halbuki yayılan ve yapıyı koruyan bir öğe bu. O kurşun sayesinde yapının bünyesine suyun girmesi engelleniyor ve bu görüntü ortaya çıkıyor ki bunun estetik bir değeri de var" diye konuştu. Restorasyonun devam ettiği süreçte 16'ncı yüzyılın son çeyreğinin yapı teknolojisi tarihine ilişkin izler de bulduklarını dile getiren Binan, "Bu yapıda, yapıyı açtıkça 16'ncı yüzyılın son çeyreğinin yapı teknolojisi tarihine ilişkin izleri bulmaya başladık. O bakımdan çok önemli. Yani şu sıvayı nasıl yapmış, öte taraftaki kalem işini nasıl yapmış, yapının ana kütlesiyle avlu bölümünün bağlantısını nasıl oluşturmuş gibi yapı teknolojisi tarihi açısından çok önemli birtakım izleri yakaladık ve bunlar artık kaydedildi ve bir yayın haline de getirilecek daha sonra. Bu çok daha önemli" dedi.