Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun Vefatının 5. Yılında Anısına

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliği, geçici seçim hükümetinde Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci olarak görev yapan Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun vefatının üzerinden 5 yıl geçti.

Ankara'da 1961'de doğan Dedeoğlu, Galatasaray Lisesinde eğitimini tamamladıktan sonra 1986'da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Dedeoğlu, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı.

Akademik kariyerine 1995'te Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde başlayan Dedeoğlu, 1999'de doçent, 2005'te profesör oldu. Dedeoğlu, 2005'ten itibaren Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığını yürüttü.

Başta Avrupa Birliği olmak üzere uluslararası ilişkiler ile uluslararası güvenlik ve strateji alanlarında çalışmalar yapan ve birçok kitabı ve makalesi bulunan Dedeoğlu, çeşitli gazetelerde yazarlık yapıp televizyon kanallarında da programlarda yer aldı.

Yerel kalkınma projelerine önem verdi

Dedeoğlu, 22 Eylül 2015'te geçici seçim hükümetinde Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci olarak görev yaptı. Görev süresi boyunca Türkiye'nin AB ile ilişkilerini geliştirmek için çeşitli stratejiler üreten Dedeoğlu, ilişkilerin canlandırılmasına katkı sağladı. Yerel kalkınma projelerine de önem veren Dedeoğlu, AB fonlarından yararlanılarak Türkiye'nin kalkınma hedeflerine ulaşmasına destek oldu ve bu konuda birçok projenin gerçekleşmesini sağladı.

Çözüm sürecinin bir parçası olarak oluşturulan "akil insanlar" arasında da yer alan Dedeoğlu, taraflar arasında iletişim köprüleri kurarak daha sağlıklı ve etkili diyalog süreçlerinin gerçekleşmesine katkı sundu.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ile YÖK üyesi olan Dedeoğlu, 28 Şubat 2019'da beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk annesi olan Dedeoğlu, 13 Mart 2019'da 57 yaşında hayatını kaybetti. Dedeoğlu'nun cenazesi, Galatasaray Üniversitesindeki anma töreninin ardından Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Edirnekapı Mezarlığı'na defnedildi.

AB ve uluslararası ilişkiler alanında kitaplar yazdı

Dedeoğlu, AB ve uluslararası ilişkiler alanlarında, "Uluslararası İlişkiler Sözlüğü", "Ortadoğu Üzerine Notlar", "Dünden Bugüne Avrupa Birliği", "Adım Adım Avrupa Birliği", "Avrupa Gücü ve Türkiye", "Uluslararası Güvenlik ve Strateji", "Değişen Dünyada Yeni Dengeler", "Türkiye Avrupa Birliği Sarmalında Ayrıcalıklı Ortaklık Eleştirisi" ve "Dikkat İçeride Sınav Var" isimli kitapları kaleme aldı. Dedeoğlu ayrıca 2016'da Türkiye Yazarlar Birliği Basın Fikir Ödülü'ne layık görüldü.

Beril Dedeoğlu, 2017'de vekaleten yürüttüğü Ege Üniversitesi Rektörlüğü görevi sırasında, üniversiteyi dereceyle kazanan öğrencilerin kayıtlarını da gerçekleştirdi. Her zaman güler yüzü ve mizahi yönüyle öğrencileri tarafından çok sevilen Dedeoğlu, uluslararası ilişkiler alanında binlerce genç yetiştirdi.