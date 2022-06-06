Prof. Dr. Bayraktar: Yaşama koşullarını devam ettirebilmemiz için dünya gibi 3 gezegen lazım - Haberler

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hanefi Bayraktar, 1970'li yıllarda dünyanın kendine yetebilecek kapasitede olduğunu, 2010 yılında birçok ülkenin gıda riski ile karşı karşıya kaldığını söyledi. Bayraktar, "İnsanların artan üretim tüketim talebine 1,5 dünya lazımdı. Yapılan projeksiyonlar bu hızla karbondioksit salınımı diğer tüketim alışkanlığımız artarsa artık 1,5 dünya da yetmeyecek bize. 3 tane gezegen lazım dünya gibi bize ki yaşamımızı bu koşullarda devam ettirelim" dedi.

Atatürk Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Katı ve Tehlikeli Atık Yönetimi Koordinatörlüğü tarafından düzenlen 'iklim değişikliği' konulu etkinlikte konuşan Prof. Dr. Hanefi Bayraktar, çevre sorunlarının, bugün yaşanılan bütün problemlerinin temel dayanağı ve ilk noktasının 750 yılındaki sanayi devrimi olduğunu ifade etti. 1750'den sonra doğal atmosferin bozulmaya başlandığını belirten Prof. Dr. Bayraktar, şunları söyledi:

Dünyaya taşıma kapasitesinin üzerinde yüklenildiğini kaydeden Bayraktar, "2010 yılında gıda güvenliği riski haritası verilmiş, çok az dünya ülkesi dışında birçok ülke gıda riski ile karşı karşıya. 1970'li yıllardaki dünya şartlarında nüfus, insan kaynağı dünyanın yetebileceği kapasitedeydi. 2013 yılında artık dünyada etmiyor insanların üretim tüketim talebine. 1,5 dünya lazım. Yapılan projeksiyonlar bu hızla artarsa karbondioksit salınımı diğer tüketim alışkanlığımız artarsa artık 1,5 dünyada yetmeyecek bize. 3 tane gezegen lazım dünya gibi bize ki yaşamımızı bu koşullarda devam ettirebilelim" diye konuştu.