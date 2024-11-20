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Prof. Dr. Ayberk Kaya: "Depremlerin meydana getirdiği titreşimler heyelana neden olmakta"

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Prof. Dr. Ayberk Kaya: "Depremlerin meydana getirdiği titreşimler heyelana neden olmakta" RTEÜ Heyelan Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr.

Prof. Dr. Ayberk Kaya: "Depremlerin meydana getirdiği titreşimler heyelana neden olmakta"

RİZE - RTEÜ Heyelan Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ayberk Kaya, "Bilindiği üzere bölgemizdeki heyelanların ana tetikleyici unsuru her ne kadar yağmurlar, yağışlar ve aşırı kar erimeleri olsa da depremlerin meydana getirdiği titreşimlerde heyelanlar oluşmasına neden olmaktadır" dedi.

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Eskipazar Mahallesi'nde Yakup Özcan Bayraktar'ın ölümü ile sonuçlanan heyelanın ardından konuşan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Heyelan Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ayberk Kaya, bölgede geçtiğimiz günlerde yaşanan 2 depreme dikkat çekerek, sarsıntıların heyelana neden olduğunu kaydetti. Heyelandan önce bölgeye 1 haftada yaklaşık metrekare başına 600 kilogram yağmur yağdığına da dikkat çeken Prof. Dr. Kaya, "Tabii öncesinde bir hafta boyunca sahada toplamda metrekareye 600 kilogramlık düşen bir yağmur olayı meydana gelmişti. Bu yağmur olay sonucunda ise yamaçlarda yoğun bir şekilde yük birikmesi olayı meydana geldi. Tabii Geçen hafta cuma günü de merkezi Hemşin olan 4.7 büyüklüğünde bir depremde Rize kenti sarsıldı. Bu olaydan önce buradan yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta merkez üssü Güneysu olan 2.3 büyüklüğünde başka bir deprem olayı da meydana gelmişti. Bilindiği üzere bölgemizdeki heyelanların ana tetikleyici unsuru her ne kadar yağmurlar, yağışlar ve aşırı kar erimeleri olsa da depremlerin meydana getirdiği titreşimlerde heyelanlar oluşmasına neden olmaktadır. Bu iki tetikleyici unsur üst üste geldiğinde maalesef böyle bir acı olayla karşılaştık. Heyelan olayı akabinde afete dönüşerek hem can hem de mal kaybı olayına neden olmuş oldu" ifadelerini kullandı.

"Bu tip olaylar heyelan dediğimiz olayların habercisi konumundadır"

Bölgede yaşayan herkesi daha dikkatli olması konusunda uyaran Kaya, "Bundan sonraki süreçte bu tip eğimli arazilerde ikamet eden vatandaşlarımızın daha fazla dikkat etmesi gerekmektedir. Çünkü hem yağışlarla hem de titreşimle arazideki toprakların üzerine birde ek yük daha binmiş oldu. Vatandaşlarımızın arazilerini daha fazla dikkatli bir şekilde kontrol etmeleri gerekmektedir. Arazilerinde gerilme, çatlakları var mı? Bunun haricinde arazide bulunan ağaçlarda ya da elektrik direklerine ya da çiftlerde düşeyde sapma dediğimiz eğilmeler var mı? Bahçe duvarlarında çatlaklar binalarının duvarlarında çatlaklar, pencere kapı kasalarında kapanma gibi sorunlar yaşıyorsa, vatandaşlarımızın ivedilikle ilgili kurumlara haber vermeleri gerekmektedir. Bu tip olaylar heyelan dediğimiz olayların habercisi konumundadır" dedi.

"Vatandaşlarımızın üst derecede dikkat etmeleri gerekmektedir"

Herkesin kendisinin de önlem alabileceğine dikkat çekmek isteyen Prof. Dr. Kaya, vatandaşalar yapmaları gerekenler hususunda uyararak, "Vatandaşlarımız da kendileri bireysel olarak önlemlerini alabilir. Örneğin çay bahçelerindeki drenaj amaçlı yapılan kanalların sürekli açık bulundurulması ve temizlenmesi gerekmektedir. Yine heyelana hassas lokasyonda bulunan vatandaşlarımızın bireysel olarak topraktaki suyu emme kapasitesine sahip okaliptüs ve kızılağaç dediğimiz ağaçlarla bireysel olarak kendileri rehabilite yapma durumları olabilir. Arazilerini yine mühendislik hizmeti almadan, ilgili kurumları bilgilendirmeden temel kazısı ve yol kazası işlemlerinin yapılmaması gerekmektedir. Vatandaşlarımızın bu konulara üst derecede dikkat etmeleri gerekmektedir" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Ayberk Kaya:
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN FEHMİ DEMİR - Güncel
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