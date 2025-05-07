Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Anısına Konser Düzenlendi
Tekirdağ'da gerçekleştirilen konser, klasik Türk müziği sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın anısına yapıldı. Şef Neslihan Armağan yönetimindeki Öğretmenler Korosu, Yavaşca'nın eserlerini seslendirdi. Katılımcılar unutulmaz anlar yaşadı.
Klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca anısına Tekirdağ'da konser verildi.
Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'ndeki konseri, şef Neslihan Armağan yönetti.
Öğretmenler Korosu, Armağan yönetiminde sanatçının eserlerini seslendirdi.
Seslendirilen eserler, müzikseverler tarafından beğeni topladı. Konser sonunda, koro sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, konserde, Yavaşca'nın 95 yıllık ömrüne 652 beste ile 256 ödül sığdırdığını söyledi.
Sanatçının birbirinden değerli eserleriyle unutulmaz bir gece yaşadıklarını belirten Karaküçük, koroya teşekkür etti.
Konser sonunda sanatçının eşi Ayten Yavaşca ve şef Neslihan Armağan'a çiçek takdim edildi.
Konsere, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Vali Recep Soytürk, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.