GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Prof. Dr. Akşit: "Milli motorların geliştirilmesi için genç, donanımlı insan kaynağı yetiştirmek istiyoruz"

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir üniversitede öğrencilere konferans veren TEİ Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Akşit, "Bizim hedefimiz Gebze'deki bu eğitim programının bölgede, Türkiye'de bütün havacılık motorları konusunda eğitim veren, uzmanlık gösteren, parmakla gösterilen bir kuruma dönüşmesi. Bugün de bunu yapmaya çalışıyoruz. Milli motorların geliştirilmesi için yetenekli, genç, donanımlı insan kaynağı yetiştirmek istiyoruz" dedi.

Havacılık motorları konusunda Türkiye'de önde gelen firmaların yetkilileri, Gebze ilçesinde bulunan bir üniversitede gerçekleştirilen konferansta öğrencilerle bir araya geldi. TUSAŞ Motor Sanayii Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit de programda konuşmacı olarak yer aldı. Programda ayrıca, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından üretilen uçak motorları da sergilendi.

Firma olarak Türkiye'nin havacılık motorları konusundaki ihtiyaçlarını karşılamakla görevli olduklarını söyleyen TEİ Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, "Devletimiz bize bu konuda değişik projelerde görev veriyor. Bu görevi yerine getirirken motorlar ileri teknoloji içeren sistemler olduğu için bunların tabii ki çok yönlü ihtiyaçları var. Altyapı ihtiyaçları var. Bunun başında böyle zor teknolojili bir motoru tasarlayabilecek bir tasarım ve mühendislik ekibi kurmanız gerekiyor. Bunu yaptık. Helikopter motorumuzu yaptık, teslim ettik. Aynı şekilde bu tasarladığınız üstün teknolojili bir sistemi üretebilecek imalat altyapısı gerekiyor. TEİ olarak bunu zaten 40 yıla yakın bir süredir başarıyla götürüyoruz. Uçak motorlarının parçalarının imalatı konusunda dünyada baya iyi bir yerdeyiz. Koronadan önceki 2 yılda peş peşe en iyi tedarikçi seçildik" dedi.

"Gençleri yetiştirmenin yeri sanayi tesisleri değil, üniversiteler olması lazım"

Dikkat edilmesi gereken konunun insan kaynağı olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Akşit, "Bu kurduğumuz havacılık motorları altyapısının insan kaynağı olarak da sürekli desteklenmesi lazım. Yeni insanların, yeni gençlerimizin donanımlı olarak katılarak ekibin büyümesi, daha zor motorların, ileride gemi motorları gibi Türkiye'nin ihtiyacı olan çok çeşitli motorları sırayla yapıyoruz ve daha yapacak çok işimiz var. Gençleri yetiştirmenin yeri sanayi tesisleri değil, üniversiteler olması lazım. Onun için buradayız. Bunu bize gelen gençlere daha kaliteli bir eğitimden geçirerek üstün niteliklerle eğitimlerle donatarak bize geldiklerinde ekibe entegre olmaya çok yakın olması gerekiyor. Zamanımızı bir eğitim kurumu olarak değil, motor geliştirmeye harcamamız gerekiyor. Bugün burada bu ayağı yürütüyoruz" diye konuştu.

"Milli motorların geliştirilmesi için genç, donanımlı insan kaynağı yetiştirmek istiyoruz"

Gebze'de bir uçak fakültesi kurulduğunu aktaran Prof. Dr. Akşit, "Uçak motorları konusunda 'İnsan kaynağını üniversitede nasıl şekillendiririz?' diye düşündük. Türkiye'de, Ankara'da, İstanbul'da çok güzide üniversitelerimizde uçak fakülteleri var. Fakat bu fakülteler genel olarak uçak alanında kurulmuş. Motor ile ilgili dersler de var ama ağırlıklı olarak uçak gövdesi gibi şeyler öğretiliyor. Biz de daha çok motor ihtisaslaşmış ayrı bir eğitim birimi olsun istedik. YÖK bu işe sıcak baktı. Gebze'de ayrı bir uçak fakültesi kuruldu. Bu fakültenin odağı uçak motorları. Yani gövdeden daha çok uçak motorları ağırlıklı olacak. Burada çok güzel bilimsel nitelikli pratik ve teorik uçak motorlarının değişik disiplinlerde derslerin verildiği güzel bir master program başlattık ve ilk mezunlarını vermek üzere. Bizim hedefimiz Gebze'deki bu eğitim programının bölgede, Türkiye'de bütün havacılık motorları konusunda eğitim veren, uzmanlık gösteren, parmakla gösterilen bir kuruma dönüşmesi. Bugün de bunu yapmaya çalışıyoruz. Milli motorların geliştirilmesi için yetenekli, genç, donanımlı insan kaynağı yetiştirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.