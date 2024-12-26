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Prof. Dr. Akın Turgut'un Cenazesi Defnedildi

Prof. Dr. Akın Turgut'un Cenazesi Defnedildi
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Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akın Turgut'un cenazesi düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Törene Eskişehir Valisi ve üniversite yöneticileri katıldı.

Geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akın Turgut'un cenazesi (58) düzenlenen töreninin ardından toprağa verildi.

ESOGÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut'un cenazesi, hayatını kaybettiği hastanenin morgundan alınarak görev yaptığı ESOGÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı önüne getirildi.

Burada düzenlenen törenin ardından Turgut'un cenazesi, ESOGÜ İlahiyat Fakültesi Camii'ne götürüldü.

İkindi namazına müteakip düzenlenen törenle Turgut'un cenazesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, rektör yardımcıları ile Turgut'un yakınları ve öğrencileri katıldı.

Prof. Dr. Akın Turgut, dün sabah saatlerinde çalıştığı birimdeki odasına gelmiş, kendisinden bir süre haber alamayan mesai arkadaşlarının rahatsızlandığının fark edilmesi üzerine kısa sürede kendisine müdahale edilmiş, ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Turgut'a burada anjiyo yapılmıştı. Operasyon sonrası yoğum bakım ünitesinde tedavisi süren Turgut, hayatını kaybetmişti. Evli ve üç çocuk babası Turgut, 2011-2015 yıllarında ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde başhekim olarak görev yapmıştı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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