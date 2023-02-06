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Prof. Dr. Ahmet Ercan: Olağanüstü Bir Durum Yaşanıyor. Tüm Yeryüzünde Böyle Bir Deprem İşleyişi Görülmedi. Tüm Yer Yukarıdaki Kırıklar Gıcırdıyor

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Prof. Dr. Ahmet Ercan: Olağanüstü Bir Durum Yaşanıyor. Tüm Yeryüzünde Böyle Bir Deprem İşleyişi Görülmedi. Tüm Yer Yukarıdaki Kırıklar Gıcırdıyor

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, bugün yaşanan iki büyük deprem için, “M7,7'lik depremden sonra olan M7,6lık deprem irkitilmiş bir depremdir (induced earthquakes). Olağanüstü bir durum yaşanıyor. Tüm yeryüzünde böyle bir deprem işleyişi görülmedi. Tüm yer yukarıdaki kırıklar gıcırdıyor” dedi.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, bugün yaşanan iki büyük deprem için, "M7,7'lik depremden sonra olan M7,6lık deprem irkitilmiş bir depremdir (induced earthquakes). Olağanüstü bir durum yaşanıyor. Tüm yeryüzünde böyle bir deprem işleyişi görülmedi. Tüm yer yukarıdaki kırıklar gıcırdıyor" dedi.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.7'lik deprem meydana gelmesinin ardından, saat 13.24'te de Elbistan merkezli 7.6 depreminin yaşanmasını değerlendirdi. Ercan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"M7,7'lik depremden sonra olan M7,6'lık deprem irkitilmiş bir depremdir (induced earthquakes). Olağanüstü bir durum yaşanıyor. Tüm yeryüzünde böyle bir deprem işleyişi görülmedi. Tüm yer yukarıdaki kırıklar gıcırdıyor."

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Övgün Ahmet Ercan Güncel Haberler

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