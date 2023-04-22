Prizren şehrinde '23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı' kutlandı

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde, 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Kosovalı Türklerin en önemli milli bayramı olan bu günde, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka'nın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Kosova Başbakanı Albin Kurti, Türkiye'nin Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı'nın yanı sıra bakanlar, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, milletvekilleri, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende konuşan Başbakan Kurti, Kosova'daki Türk toplumunun, ülkenin zengin sosyal ve kültürel mozaiğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.

Kurti, Kosova'nın çok dillilik geleneğinden gurur duyduğunu belirterek, "Kosova'daki Türk toplumu, modern tarihimizde önemli bir rol oynamıştır. Cumhuriyetimizin kurumlarında, Türk toplum temsilcileriyle bir arada daha iyi bir Kosova ve daha yüksek refah için katkıda bulunuyoruz. Kosova'daki Türk toplumu ve Türkiye'deki Arnavut toplumu, iki ülke arasında güçlü bir köprüdür." ifadelerini kullandı.

"Türkiye, Kosova'da istikrar, refah, barış ve kardeşliğe katkı sağlamaya devam edecek"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay da konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun tebrik ve selamlarını iletti.

Türkiye'nin tüm kurumları ile Kosova'nın her alanda kalkınmasına destek vermeye devam edeceğini vurgulayan Bozay, "Bağımsızlığının üzerinden henüz 15 yıl geçmesine rağmen Kosova, Balkanlar'ın kalbinde sağlam bir demokrasi ve büyüyen bir ekonomi olarak ortaya çıktı. Çok dilli ve kültürlü Kosova demokrasisinin daha da güçlenmesinde Türk toplumunun önemli rol oynamaya devam edeceğine inanıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye, her zaman Kosova'da istikrar, refah, barış ve kardeşliğe katkı sağlamaya devam edecektir." diye konuştu.

Türkiye'de 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi nedeniyle Kosovalıların gösterdiği dayanışmaya işaret eden Bozay, şöyle devam etti:

"Biz Kosovalılar gibi, zor günümüzde yanımızda olanları unutmayız. Kosova'daki Türkleri, bütün Kosovalıları bizim zor günümüzde yanımızda oldukları için saygıyla selamlıyorum, şükranlarımı sunuyorum. Ülkede yas ilan etmeniz bütün halkımızın kalbini kazanmanıza sebep oldu. Yanımızda hissettik sizi. Deprem felaketi nedeniyle Türkiye ile birlikte kalbinizin attığını gördük."

"Toplum olarak vereceğimiz en önemli sınav, nüfus sayımları olacak"

KDTP Genel Başkanı Damka da toplumların temsil edilmesinde ve gücünde en önemli etkenlerden birinin sahip olduğu nüfus sayısı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde, toplum olarak vereceğimiz en önemli sınav da nüfus sayımları olacaktır. Değerlerimize sahip çıkmak, geleceğimize umutla bakabilmek adına yapacağımız tüm çalışmalarda hepimize ciddi sorumluluklar düşüyor. Unutmayalım ki Balkanlar'daki Türk toplulukları, ülkesiyle uyum içerisinde kucaklayıcı ve yapıcı bir toplumsal çizgiden asla çıkmamıştır. Bunu ülkemizde yeniden ispat etmek bizim elimizde olacaktır."

Kosova'nın 17 Şubat 2008'de bağımsızlığını ilan etmesinden itibaren her yıl 23 Nisan'da kutlanan "Kosova Türkleri Milli Bayramı" dolayısıyla ülke genelinde farklı kültürel ve sanatsal faaliyetler düzenleniyor.