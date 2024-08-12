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Priştine'de 3. Uluslararası New Born Dans Festivali düzenlendi

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Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen 3. Uluslararası New Born Dans Festivali kapsamında kortej yürüyüşü ve defile gerçekleştirildi. Dans grupları geleneksel kıyafetleriyle sahne alarak renkli görüntüler oluşturdu. Festivalde Türkiye'yi Zonguldak Ekin Halk Oyunları Kulübü temsil etti.

Kosova'nın başkenti Priştine'de 3. Uluslararası New Born Dans Festivali kapsamında kortej yürüyüşü ve defile düzenlendi.

Priştine'nin merkezindeki etkinlikte geleneksel kıyafetleriyle sahne alan dans grupları, renkli görüntüler oluşturdu.

Festival Direktörü Zymrije Grajçevci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festival kapsamında bu yıl Türkiye, Ukrayna, Hırvatistan, Slovenya, Litvanya, Çekya, Meksika, İspanya ve Romanya'dan dans gruplarını ağırladıklarını söyledi.

Grajçevci, festivalde dans gruplarının performanslarının profesyonel jüri tarafından değerlendirileceğini, başarılı olanlara ödül verileceğini dile getirdi.

Festivalde Türkiye'yi Zonguldak Ekin Halk Oyunları Kulübü temsil ediyor.

9 Ağustos'ta başlayan ve Uluslararası Dans Festivalleri Federasyonu (FIDAF International) bünyesinde düzenlenen New Born Festivali, 13 Ağustos'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Güncel

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