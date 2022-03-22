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Price'dan S-400 Açıklaması

DailyMotion.com - Güncel
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD'nin Türkiye'yle ay başında yapılan görüşmelerde Ukrayna'ya S-400 sağlaması konusunu gündeme getirip getirmediğiyle ilgili soruya günlük basın brifinginde yanıt verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD'nin Türkiye'yle ay başında yapılan görüşmelerde Ukrayna'ya S-400 sağlaması konusunu gündeme getirip getirmediğiyle ilgili soruya günlük basın brifinginde yanıt verdi.

DailyMotion.com / Güncel

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