Price'dan S-400 Açıklaması
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD'nin Türkiye'yle ay başında yapılan görüşmelerde Ukrayna'ya S-400 sağlaması konusunu gündeme getirip getirmediğiyle ilgili soruya günlük basın brifinginde yanıt verdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD'nin Türkiye'yle ay başında yapılan görüşmelerde Ukrayna'ya S-400 sağlaması konusunu gündeme getirip getirmediğiyle ilgili soruya günlük basın brifinginde yanıt verdi.
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