PREVEZE DENİZ ZAFERİ'NİN 485. YILDÖNÜMÜNDE İSTANBUL BOĞAZI'NDA RESMİ GEÇİT TÖRENİ YAPILDI
Yılmaz OKUR/İSTANBUL, PREVEZE Deniz Zaferi'nin 485. yılönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kutlamaları kapsamında Türk Donanması'na ait 15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.
Yılmaz OKUR/İSTANBUL, PREVEZE Deniz Zaferi'nin 485. yılönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kutlamaları kapsamında Türk Donanması'na ait 15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.
Saat 10.30'da Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yapan savaş gemileri boğaz geçişini yaklaşık 30 dakikada tamamladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel