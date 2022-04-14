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Prestij Cadde Düzenlemeleri Devam Ediyor

Bültenler - Güncel
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Prestij Cadde Düzenlemeleri Devam Ediyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediyesinin il genelindeki çalışmaları hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi.

Prestij cadde düzenlemelerinin il genelinde devam ettiğini belirten Başkan Ergün, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile imzaladıkları protokol kapsamında tarihi yapıları restore edeceklerini de ifade etti.

Prestij cadde düzenleme çalışmalarının il genelinde devam ettiğini belirten Başkan Ergün, şunları söyledi: "Yunusemre ilçemiz Birlik Caddesi ile Ahmetli ilçemiz Hükümet ve Demirciler Caddesi'nde çalışmalarımızı tamamladık. Akhisar ilçemiz Hilaliye ve Şehit Polis Cemal Ilgaz Caddeleri ile Turgutlu Son Sokak'ta da artık sona doğru yaklaşıyoruz. Akhisar ilçemizde sizlerin katkılarıyla merhum Hüseyin Eryüksel başkanımızın adını verdiğimiz kavşakta da çalışmalara başladık. Bunu da inşallah kısa sürede tamamlayarak, o bölgede ilçe trafiğine rahat bir nefes aldıracağız. Şehzadeler Belediyesi işbirliğiyle belediye çevresindeki tüm sokaklar, Atatürk Bulvarı, Alçıtepe Caddesi gibi eskimiş olan ana arterlerin yenilemesini gerçekleştireceğiz. Bunun ihalesi tamamlanmak üzere"

Tarihi Yapılar Restore Edilecek

Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile imzalanan restorasyon protokolü hakkında bilgiler de veren Başkan Ergün, "Yine geçtiğimiz ay meclisimizden geçen restorasyon çalışmaları noktasında Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzle protokol imzaladığımızı da belirtmek istiyorum. Protokol kapsamında Çukur Hamamı, Hüsrev Ağa Hamamı ve Dilşikar Hamamı ile Gölmarmara ilçemizde bulunan Halime Hatun Külliyesi'nin restorasyonlarını Büyükşehir olarak biz yapacağız. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Bültenler / Güncel

Restorasyon, Akhisar, Hükümet, Güncel, Haberler

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