Preşevo'da Arnavutlardan Hak İhlallerine Karşı Gösteri

Sırbistan'ın güneyindeki Preşevo bölgesinde yaşayan Arnavutlar, "Kimlik ve onur için" sloganıyla gösteri yaptı.

Sırbistan'da yaşayan Arnavutlara yönelik yapılan hak ihlallerine karşı düzenlenen gösteriye, Sırbistan Meclisinin tek Arnavut Milletvekili Shaip Kamberi, Preşevo Belediye Başkanı Ardita Sinani ile "Preşevo Vadisi" olarak anılan bölgeden yüzlerce Arnavut katıldı.

"Kimlik ve onur için" sloganıyla yapılan gösteride, Arnavutça dilinde ders kitapları, Kosova kurumlarınca verilen diplomaların tanınması, iş başvurularında Arnavutlara yönelik yapılan ayrımcılıkların ortadan kaldırılması ve uluslararası toplumun bölgeye daha fazla dikkat göstermesi talep edildi.

Belediye Başkanı Sinani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gösteriyi baskı ve ayrımcılığa karşı seslerini yükseltmek için düzenlediklerini vurguladı.

Arnavutların boyun eğmediğini ve sessiz kalmadığını bir kez daha kanıtladıklarını kaydeden Sinani, "Arnavutlar olarak haklarımızı tam olarak alana kadar, yol ne kadar zor olursa olsun mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, protestolara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Sırbistan'ın güneyindeki Arnavutlara karşı sorumlu davranmaya ve okul inşaatı veya gereken ne ise yardım etmeye hazırız." dedi.

Sırbistan'da yapılan son nüfus sayımına göre, toplam nüfusun yaklaşık 6 milyon 647 bin olduğu ülkede, yaklaşık 61 bin Arnavut yaşıyor.