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Pres makinesine sıkışan işçi öldü

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Pres makinesine sıkışan işçi öldü

DÜZCE'de çalıştığı geri dönüşüm fabrikasında pres makinesine sıkışan Bekir Ayvenli (44), hayatını kaybetti.

DÜZCE'de çalıştığı geri dönüşüm fabrikasında pres makinesine sıkışan Bekir Ayvenli (44), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Beyköy beldesinde 1'nci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Bekir Ayvenli, çalıştığı sırada pres makinesine sıkıştı. Durumu fark eden diğer işçiler müdahale ettiği Ayvenli, hayatını kaybetti.İncelemenin ardından Ayvenli'nin cansız bedeni morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Güncel Haberler

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