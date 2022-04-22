Son dakika haberi | PRES MAKİNESİNE SIKIŞAN İŞÇİ ÖLDÜ

DÜZCE Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Tesisi'nde pres makinesine sıkışan Taner Polat (43) yaşamını yitirdi. Taner Polat'ın cenazesi Kocaeli'nin Darıca ilçesinde toprağa verildi.

Düzce Hecinler köyündeki Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Tesisinde çalışan Taner Polat, dün sabah pres makinesine sıkıştı. Mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi tarafından Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Taner Polat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Taner Polat'ın cenazesi bugün Kocaeli'nin Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerindeki evinin önüne getirilerek, helallik alındı. Polat'ın cenazesi Fevzi Çakmak Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Nenehatun mezarlığında toprağa verildi.

3 çocuk babası Taner Polat'ın 7 yıldır Düzce'de çalıştığı, daha önce 2 defa iş kazası geçirerek kolunun ve burnunun kırıldığı öğrenilirken, Darıca'daki evini sattığı ve Düzce'den satın aldığı yeni eve taşınma hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel