Prens Harry ve eşi Megan Markle, iki yıl sonra ilk kez Kraliçe'yi ziyaret etti

Sussex Dükü Prens Harry ile eşi Düşes Meghan Markle, 2020'de İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılmalarından bu yana ilk kez Windsor Kalesi'nde İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'le buluştu.

Prens Harry ve Megan Markle'ın sözcüsü, çiftin Hollanda'nın Lahey kentindeki Invictus Games öncesinde İngiltere'ye yaptıkları ziyareti doğruladı.

Sussex Dükü Harry ile eşi Meghan Markle'ın Prens Charles ile de görüştükleri basına yansıdı.

Çiftin Kraliçe Elizabeth'e yaptığı ziyaret, Prens Harry'nin geçen ay başkent Londra'da dedesi Edinburgh Dükü Prens Philip için düzenlenen anma törenine katılmamasının ardından geldi.

Prens Harry ve eşi Megan Markle, Londra'ya yaptıkları ziyaretin ardından 16-22 Nisan'da Hollanda'da düzenlenecek Invictus Games'e katılmak üzere Lahey'e gidecek.

Sussex Dükü Prens Harry ve eşi, Ocak 2020'de Kraliyet ailesinden ayrıldıklarından bu yana İngiltere'de birlikte bulunmamıştı.

Harry ve Meghan, Ocak 2020'de Kraliyet görevlerinden çekilerek, daha bağımsız bir hayat yaşamak ve İngiliz medyasından kaçmak için Güney California'ya taşınmıştı.