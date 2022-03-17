Premier Lig'de Liverpool, Arsenal'i 2-0 yendi - Haberler

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Premier Lig'de Liverpool, Arsenal'i 2-0 yendi

AA - Zuhal Demirci - Güncel
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Premier Lig'de Liverpool, Arsenal'i 2-0 yendi

İngiltere Premier Lig'de 27. hafta erteleme maçında, Liverpool, Arsenal'i 2-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'de 27. hafta erteleme maçında, Liverpool, Arsenal'i 2-0 mağlup etti.

Emirates Stadyumu'nda İngiliz hakem Andre Marriner'in yönettiği karşılaşmada, Liverpool, Diogo Jota'nın 54. ve Roberto Firmino'nun 62. dakikada attığı gollerle galibiyete ulaştı.

Arsenal'e karşı zafer kazanan ve sahadan 3 puanla ayrılan Liverpool, böylelikle lider Manchester City ile arasındaki farkı 1 puana düşürdü.

AA / Zuhal Demirci - Güncel

İngiltere Premier Lig, Arsenal FC, Liverpool, Güncel, Haberler

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