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Prematüre Doğan Ekin Bebek 14 Günlük Tedavi Sonrası Sağlığına Kavuştu

Prematüre Doğan Ekin Bebek 14 Günlük Tedavi Sonrası Sağlığına Kavuştu
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Kırklareli'nde 1 kilo 80 gram olarak dünyaya gelen Ekin bebek, 14 gün süren yoğun bakım tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Anne Aylin Uygun, prematüre doğum sürecindeki çabalarını ve mutluluğunu paylaştı.

Kırklareli'nde Aylin ve Özgür Uygun çifti, 1 kilo 80 gram prematüre olarak dünyaya gelen kızları Ekin'in 14 günlük tedavi sonrası sağlığına kavuşmasının sevincini yaşıyor.

Anne Aylin Uygun, gebeliğinin 32. haftasında sancılarının artması üzerine Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sezaryenle doğum yaptı.

Prematüre olarak dünyaya gelen Ekin bebek, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Ekin bebek 14 günlük yoğun bakım sürecinin ardından taburcu edildi.

Aile, artık 52 günlük Ekin bebeğin yaşama tutunmasının sevincini yaşıyor.

"Şu anda bebeğime sağlıklı şekilde bakabiliyorum"

Uygun, 17 Kasım Dünya Prematüre Çocuklar Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, prematüre bir bebek dünyaya getireceğini öğrendiğinde endişelendiğini söyledi.

Bebeğini ilk kucağına aldığında çok heyecanlandığını ifade eden Uygun, kızının kısa sürede sağlığına kavuştuğunu kaydetti.

Kızının güçlü olduğuna inandığını anlatan Uygun, "Çok çabuk toparladık. Zorlu bir süreçti 14 gün boyunca yoğun bakımda kaldık. Tedavimiz devam ediyor hala takip ediliyoruz yenidoğan bakım bölümünde." dedi.

1 kilo 880 gram dünyaya gelen bebeğinin artık 2 kilo 800 gram olduğunu dile getiren Uygun, bebeğinin normalde 20 Kasım'da doğmasının ön görüldüğünü belirtti.

Bebeğinin gelişiminin güzel olduğunu söyleyen Uygun, şöyle devam etti:

"İlk doğum olduğunda annem bebeğime dokunamazken ben büyük bir cesaretle bebeğime dokundum onun bakımını ben ve eşim üstlendik. Korkuyla yaklaştım ama 'ben bakacağım sana çünkü benden başka kimse sana bakamayacak' dedim kendi kendime, o şekilde bir cesaret geldi. 'Bebeğimi sütle beslemeliyim, ona anne sevgisini vermeliyim.' derken ona kilitlenmiştim; neye ihtiyacı varsa ben onu karşılamaya hazırdım. Şu anda bebeğime sağlıklı şekilde bakabiliyorum. Bebeğimin doğumu olacağı söylendiğinde çok korktum ve mutlaka sağlık sorunu olacağını düşünüyordum. Çünkü 32 hafta çok erkendi benim için. Bebeğimin kilosu da beklenenden düşüktü, hızla kilo kaybı yaşanıyordu. Korkmuştum bilmiyordum bu şekilde olacağını illa bir sağlık sorunu olur diye düşünmüştüm ama çok şükür bebeğimde herhangi bir sağlık sorunu gerçekleşmedi."

Prematüre bebeklere toplumda gelişimi sağlanmamış, hastalıklı bebekmiş gibi bakıldığını ifade eden Uygun, oysa erken doğan birçok bebeğin sağlıklı büyüdüklerini vurguladı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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