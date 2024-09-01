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Prematüre Doğan Belçika Kurdu Arama Kurtarma Köpeği Olarak Yetiştiriliyor

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Prematüre doğan ve 'cüce' teşhisi konulan 9 aylık Belçika kurdu 'Pire', sahibi Seda Tuğcu ve eğitmenler tarafından arama kurtarma köpeği olarak yetiştiriliyor. Pire, sağlığına kavuştuktan sonra enkazda gönüllü olarak çalışabilecek.

Prematüre doğduktan sonra "cüce" teşhisi konulan 9 aylık Belçika kurdu "Pire", kendisini sahiplenen Seda Tuğcu ve eğitmenler tarafından arama kurtarma köpeği olarak yetiştiriliyor.

Beylikdüzü'nde köpek eğitmeni olarak çalışan Seda Tuğcu, iki Belçika kurdundan prematüre doğan yavruyu sahiplendi. Diğer kardeşlerine göre daha küçük olan "Pire" ismini verdiği köpeğini birçok veteriner kliğine götüren Tuğcu'ya yavrunun yaşayamayacağı söylendi.

Tuğcu'nun, Pire'yi götürdüğü mahallesindeki Veteriner Hekim Mustafa Akay ise detaylı yaptığı muayenede köpeğe "cüce" hastalığı teşhisi koydu. Bir süre gözlem altında tutulan Pire, yaşamaz denilmesinin ardından geçen 9 ayda sağlığına kavuştu.

Koşmayı ve oymayı çok seven Pire, Tuğcu ve arkadaşlarının verdiği enkaz arama kurtarma eğitiminin ardından 18'inci ayında sınava girecek. Pire, başarılı olması durumunda enkazda gönüllü olarak çalışabilecek.

AA muhabirine konuşan Seda Tuğcu, birçok hastalığın ve zorluğun üstesinden gelen Pire'nin güçlü bir köpek olduğunu söyledi.

Tuğcu, köpeğin planlanan bir çiftleşmeden doğmadığını dile getirerek, "Aslında bir kardeşi daha vardı. Onu maalesef yaşatamadık. Pire'den de umudumuz yoktu ama hayata tutundu. İnşallah yaşamaya da devam edecek. Tek vasfının cücelik olmasını istemedik. Çalışan bir köpek olmasını istedik." dedi.

En küçük Belçika kurdu unvanı için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuracaklar

Köpeğin, enkazda arama ve kurtarma gönüllüsü olarak çalışması için harekete geçtiklerini anlatan Tuğcu, "AFAD'da görevli itfaiyeci eğitmen arkadaşımız İbrahim Yücel yardımcı oldu. Pire'ye enkaz arama kurtarma eğitimi veriyoruz. Pire şu an 18'inci ayını bekliyor. Sınava girecek, eğer olursa çalışan ve gönüllü bir köpek olacak." diye konuştu.

Seda Tuğcu, dünyada bu kadar küçük bir Belçika kurdu olmadığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Pire'nin kardeşleri bel hizama geliyor. Şu an 9 aylık bir Belçika kurdu. Kardeşleri, anne ve babası çok iri. Pire'nin durumunu bilmeyen herkes aşıları tamamlanmayan, 2-3 aylık bir köpek olduğunu düşünüyor. Pire'nin dünyanın en küçük Belçika kurdu unvanını alabilmesi için Guinness Rekorlar Kitabı yetkililerine başvuracağız. Dokuz buçuk ayını doldurmayı bekliyoruz. DNA testi yaptıracağız. Pire'nin durumu 10 milyonda bir olan bir durum. Türkiye'de ve dünyada hem cüce hem Belçika Kurdu olan bir örnek yok."

Kaynak: AA / Güncel

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