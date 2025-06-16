Prematüre Bebek Ankara'ya Sevk Edildi

Prematüre Bebek Ankara'ya Sevk Edildi
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Ağrı'da 1350 gram olarak dünyaya gelen ve yoğun bakımda tedavi edilen 28 haftalık prematüre bebek, beyin kanaması nedeniyle Ankara'ya ambulans uçakla sevk edildi.

Ağrı'da 1350 gram olarak dünyaya gelen ve yoğun bakımda tedavi altına alınan prematüre bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Patnos ilçesinde 28 haftalık doğan "Halil İbrahim Yanar" adlı bebek, 8 günlükken beyin kanaması nedeniyle Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alındı.

Hastanede yenidoğan ve beyin cerrahisi hekimlerince tedavisi ve cerrahi operasyonları yapılan bebeğin 76. günde ileri beyin cerrahi operasyon ihtiyacı nedeniyle Ankara'ya sevkine karar verildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirilen bebek, ambulans uçakla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'ne nakledildi.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
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