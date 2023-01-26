PRATİSYEN HEKİMİ BIÇAKLAYAN TEMİZLİK GÖREVLİSİNE 11 YIL HAPİS CEZASI

İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3'üncü celsesi görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ramazan Çalışkan getirildi. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü avukatı ve şikayetçi Halit Altınoluk'un avukatı da duruşmada bulundu.

TANIKLAR DİNLENDİ

Duruşmada tanık olarak dinlenen pratisyen hekim Ali Bolat, görgüye dayalı bilgisi olmadığını belirterek "Ancak hatırladığım kadarıyla 2 hafta kadar önce sanıkla hastanede karşılaştığımda vardiyasının olmadığını bildiğim için neden hastanede olduğunu sordum. Bankta oturduk, mağduru kastederek kadınları bir şekilde görev mahalline getirdiğini, bir şekilde kandırdığını ve kendilerine cinsel saldırıda bulunduğunu anlattı. 'Böyle kişiler yaşamamalı' dedi. Bahsettiği olayın gerçek olmasında bile cezasını sanığın veremeyeceğini söyledim, ancak 'Bu benim üzerime borçtur, cezasını ben vereceğim' dedi" şeklinde konuştu. Duruşmada tanıklık yapan sağlık memuru Emre Karakuş ise olayı doğrudan görmediğini belirterek "Nöbetimden çıkmıştım, hastane dışında arkadaşlarımla kahvaltı yapıyordum, koşuşturmalar ve arkasından doktor bıçaklandı diye duyunca gittiğimde sanığın bu eylemi gerçekleştirdiğini öğrendim" dedi. Sanığa neden yaptığını sorduğunda ise "Kardeşime söyleyeyim, bunu öldüren bir cami yaptırmış kadar sevap kazanır" dediğini ifadesine ekledi.

AKIL HASTALIĞI YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME TALEBİNE RET

Sanık avukatı da akıl hastalığı yönünden sanık hakkında yeniden bir değerlendirme yapılmasını talep ettiklerini ifade etti. Mahkeme, sanığın uzunca süre eğitim araştırma hastanesinde çalışıyor olmasını dikkate alarak akıl hastalığı yönünden bir inceleme yapılmasını gerektiren nedenlerin bulunmadığı gerekçesiyle talebi reddetti.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, müşteki Halit Altınoluk'un İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde pratisyen hekim olarak görev yaptığını, sanık Ramazan Çalışkan'ın da aynı hastanede temizlik görevlisi olarak çalıştığını belirtti. Mütalaada, sanığın olay tarihinden 2-3 ay öncesinden başlayarak şikayetçinin kadın hastaları kandırarak cinsel eylemlerde bulunduğunu iddia edip şikayetçiye karşı husumet beslediği ve olaydan önce iki kez şikayetçiyle tartıştığı anlatıldı.

Mütalaada, olay tarihi olan 4 Haziran 2022 günü şikayetçinin hastanenin acil bölümünde çalıştığı, saat 08.50 sıralarında doktor arkadaşlarıyla birlikte kahvaltı yapan şikayetçinin yanına gelerek "Seni öldüreceğim" diyerek bıçağı karın bölgesine doğru salladığı, şikayetçinin ayaklarını savurarak kendini korumaya çalıştığı belirtildi. Sanığın bıçağı sallamaya devam ederek iki kolunu birleştirerek kendini korumaya çalışan şikayetçiyi yaraladığı, kaçan şikayetçiyi yakalayarak tekrar sırtından bıçakladığı, birinin sanığa çelme takarak düşürülmesi üzerine çevredeki vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Sanığın yakalandığı sırada "Bu adamı öldürmek cami yaptırmaktan daha sevap" şeklinde sözler sarf ettiği belirtilen mütalaada, şikayetçinin yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilebilir olduğu anlatıldı. Savcı, sanığın 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla hapsini talep etti.

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Sanık avukatı, mütalaayı kabul etmediğini belirterek eylemin korkutma amaçlı olduğunu, öldürme kastı olmadığını ve yaralama suçundan hüküm kurulmasını ve tahliyesini talep etti. Sanık Ramazan Çalışkan, "Olay ağır tahrik altında ani gelişen bir olaydır, beraatımı ve tahliyemi istiyorum" dedi.

"ŞİKAYETÇİYİZ CEZALANDIRILSIN"

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü avukatı, şikayetlerinin sürdüğünü ve sanığın cezalandırılmasını talep ettiğini belirtti. Şikayetçi avukatı ise, sanığın cezalandırılmasını ve sağlık personeline yönelik şiddet eylemlerinde indirim uygulanmaz hükmünün uygulanmasını talep etti.

İNDİRİMSİZ CEZA VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Ramazan Çalışkan hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 11 yıl hapis cezası verdi. Sanık hakkında haksız tahrik hükümleri ve iyi hal indirimi uygulamayan heyet, tutukluluk halinin devamına da karar verdi.

SAĞLIK BAKANI SOSYAL MEDYADAN TEŞEKKÜR ETTİ

Sanık Ramazan Çalışkan'a verilen hapis cezası üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden "İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli bir hekime 4 Haziran 2022'de bir hastane personeli tarafından yapılan bıçaklı saldırıya ilişkin dava, Ağır Ceza Mahkemesi'nde sonuçlandı. Saldırgan, adam öldürmeye teşebbüsten 11 yıl hapis cezası aldı. Yargıya teşekkür ediyoruz" dedi.