Prag Otomobil Festivali Başladı
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PRAG, 30 Ekim (Xinhua) -- Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da 11. Prag Otomobil Festivali'ni gezen insanlar görülüyor, 29 Ekim 2022. Geniş bir yelpazeye yayılan otomobil ve motosikletlerin katıldığı iki günlük festival Cumartesi günü başladı.
PRAG, 30 Ekim (Xinhua) -- Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da 11. Prag Otomobil Festivali'ni gezen insanlar görülüyor, 29 Ekim 2022.
Geniş bir yelpazeye yayılan otomobil ve motosikletlerin katıldığı iki günlük festival Cumartesi günü başladı. (Fotoğraf: Dana Kesnerova/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel