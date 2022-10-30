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Prag Otomobil Festivali Başladı

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Prag Otomobil Festivali Başladı

PRAG, 30 Ekim (Xinhua) -- Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da 11. Prag Otomobil Festivali'ni gezen insanlar görülüyor, 29 Ekim 2022. Geniş bir yelpazeye yayılan otomobil ve motosikletlerin katıldığı iki günlük festival Cumartesi günü başladı.

PRAG, 30 Ekim (Xinhua) -- Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da 11. Prag Otomobil Festivali'ni gezen insanlar görülüyor, 29 Ekim 2022.

Geniş bir yelpazeye yayılan otomobil ve motosikletlerin katıldığı iki günlük festival Cumartesi günü başladı. (Fotoğraf: Dana Kesnerova/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

29 Ekim Güncel Haberler

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