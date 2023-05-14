Prag'daki Ejderha Teknesi Festivali'nde Yarışmacılar Kıyasıya Rekabet Etti

26. Prag Ejderha Teknesi Festivali bu hafta sonu Çekya'nın başkenti Prag'daki Vltava Nehri üzerinde düzenleniyor.

Etkinliği organize eden Çekya Ejderha Teknesi Festivali Derneği'ne göre, iki gün sürecek festivale katılmak için çeşitli ülkelerden 100'den fazla takım kayıt yaptırdı.

Cumartesi sabahı amatör ve kurumsal takımlar yardım toplama amaçlı yarışırken, aynı gün öğleden sonra spor takımlarının büyük tekneleri 200 metre ve 2 kilometreden oluşan parkurlarda yarıştı.

SES 1 (İngilizce): PETR KLİMA, Çekya Ejderha Teknesi Festivali Derneği Başkanı:

"Bu Çekya'nın en eski ejderha teknesi festivali. Sınırları aşan bir konumdayız. Almanya'dan, İrlanda'dan, Norveç'ten, Slovakya'dan ve Çekya'dan takımlar var."

SES 2 (İngilizce): SUSANNE POSNİAK, Ejderha teknesi yarışçısı:

"Merhaba, ben Susy. Almanya'dan katılıyorum ve Leipzig Ejderhaları Kulübü için kürek çekiyorum. Sanırım 20 yıldan daha uzun bir süre önce Almanya'da ejderha tekneciliği yapmaya başlayan ilk kürekçiler arasındaydım. O zamandan beri bunu sadece eğlenmek için yapıyorum. Leipzig Ejderhaları Kulübü için kürek çekmeye başlamamdan bu yana Almanya şampiyonası gibi bazı üst düzey yarışmalara katılmak için biraz daha hırslıyım ve bu harika bir şey."

Pazar günü, hem sprint hem de uzun parkurlarda küçük teknelerin yarışları da olacak.

SES 3 (İngilizce): MİSA, Katılımcı:

"Takım kurup yarışa katılmak şirketin fikriydi. Biz de bunu yapmaya ve kazanmaya karar verdik."

SES 4 (İngilizce): MARKETA, Katılımcı:

"Şirketin farklı departmanlarından insanlar teknedeydi ve birlikte çok eğlendik."

Ejderha teknesi yarışları Çin'de 2.000 yıldan daha uzun bir geçmişe sahip.

Çekya Ejderha Teknesi Festivali Derneği her yıl Nisan ayından Eylül ayına kadar ülke genelinde birçok yarış düzenliyor. Prag yarışı en eski yarış olarak öne çıkıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Prag'dan bildiriyor.(XHTV)