Prag'da Türk Mutfağı Tanıtıldı

Çekya'nın başkenti Prag'da tanıtılan Türk mutfağı büyük ilgi gördü.

Gastronominin Nobel'i olarak bilinen Basque Dünya Aşçılık Ödülü'nü geçen yıl kazanan Ebru Baybara Demir, Prag'ın önde gelen isimlerine unutamayacakları bir lezzet şöleni yaşattı.

Türkiye'nin Prag Büyükelçiliği ve Çekya'nın önde gelen şirketlerinden PPF Holding'in katkılarıyla düzenlenen Türk mutfağı tanıtım etkinliğinde, Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinden birer yemekten oluşan zengin menü misafirlere ikram edildi.

PPF Holding Yönetim Kurulu Üyesi Jan Ruzicka, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk mutfağından etkilendiğini belirterek Demir ve ekibine teşekkür etti.

Etkinliğe eşi Beyhan Bağış ile katılan Prag Büyükelçisi Egemen Bağış da TEMSA'nın da ortağı aynı zamanda Türkiye'deki en önemli Çek yatırımcılardan olan PPF Holding ile zengin Türk mutfağını Çekya'da tanıtma imkanı bulduklarını için çok mutlu olduğunu söyledi.

Bağış, "Düzenlenen Türk mutfağı tanıtım etkinliğimize Mardin'den gelen dünyaca ünlü şef Ebru Baybara Demir ve ekibi göğsümüzü kabarttı. Ülkemizin her bölgesinden birer yemek örneği ile oluşturulan enfes örnekler harikaydı." dedi.

Menüde Güneydoğu Anadolu'dan şiveydiz, Ege'den incir ve fava ile doldurulmuş kiraz sosunda pişmiş enginar, Akdeniz'den tahin ve ezine peynirli taze kabak, Karadeniz'den tereyağlı ve kuzu kıymalı karalahana dolması, Doğu Anadolu'dan içli köfte ve sumak sorbesi, İç Anadolu'dan keme mantarlı kuzu sarma, Marmara'dan pekmezli kazandibi ve Mezopotamya sorgül buğdayından özel yapılan ekmek yer aldı.

Tanıtım etkinliğine Çekya iş dünyasının önde gelen isimleri ve çok sayıda davetli katıldı.