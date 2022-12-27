Prag'da Düzenlenen Geleneksel Yarışta Yüzücüler Buz Gibi Sularda Yarıştı

Çekya'nın başkenti Prag'daki Vltava Nehri'nde Pazartesi günü düzenlenen geleneksel Noel yüzme yarışına yaklaşık 350 dayanıklı yüzücü katıldı.

Yüzücüler yalnızca 4,9 santigrat derece sıcaklıktaki soğuk suya karşı değil, aynı zamanda güçlü akıntıya karşı da mücadele etmek zorunda kaldı.

SES 1 (Çekçe): Katılımcı:

"Dün Vltava'daydım ve harika hissettim. Akıntıya karşı yüzdüm. İnanılmazdı. Bugünse şu şamandıranın orada biraz mücadele olacak."

SES 2 (Çekçe): Katılımcı:

"Akıntı güçlü; onun dışında son derece güzel. Yaklaşık 5 yıldır buradayım."

Yarışmayı organize edenlere göre yarışmaya Çeklerin yanı sıra Slovakya, Polonya, Avusturya, İngiltere ve Belçika'dan da katılımcılar ilgi gösterdi.

Seyircilerin alkışları arasında yüzücüler, 750 metrelik zamana karşı yarış ile 100 ve 300 metre olmak üzere iki geleneksel zindelik turu dahil toplam 3 turu tamamladı.

Yarışmayı düzenleyenlerin verdiği bilgilere göre en yaşlı yüzücü 1947 doğumlu ve en genç katılımcılarsa 12 yaşında.

SES 3 (Çekçe): TOMAS PROKOP, Yarış direktörü:

"Bu etkinliği 20. kez düzenliyorum. Kovid'den önce katılımcı sayısı giderek artıyordu. Kovid-19 pandemisi sırasında geleneği sürdürmeyi başardık ve iki yıl düzenledik, ama rakamlar doğal olarak düştü. Pandemi sonrasındaysa katılımcı sayısı tekrar arttı. Ama bugün katılımcı rekorunun kırılamayacağını düşünüyorum, çünkü şu an 420 kişi kayıt yaptırdı, ama Kovid öncesinde bu rakam 431 idi."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Prag'dan bildiriyor.

(XHTV)