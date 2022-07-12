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Prag'da Bohemia Jazzfest Başladı

Xinhua - Güncel
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Prag'da Bohemia Jazzfest Başladı

PRAGUE, 12 Temmuz (Xinhua) -- Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Bohemia JazzFest'te müziğin keyfini çıkaran insanlar, 11 Temmuz 2022. Avrupa'nın en büyük caz müzik festivallerinden biri olan Bohemia JazzFest, Pazartesi günü Prag'da başladı ve 19 Temmuz'a kadar sürecek.

PRAGUE, 12 Temmuz (Xinhua) -- Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Bohemia JazzFest'te müziğin keyfini çıkaran insanlar, 11 Temmuz 2022. Avrupa'nın en büyük caz müzik festivallerinden biri olan Bohemia JazzFest, Pazartesi günü Prag'da başladı ve 19 Temmuz'a kadar sürecek. (Fotoğraf: Dana Kesnerova/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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