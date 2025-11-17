Prag'da 2025 Avrupa Çay Fuarı sona erdi

PRAG, 17 Kasım (Xinhua) -- Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Çay Fuarı'nda Çin çay seremonisini izleyen insanlar, 15 Kasım 2025.

Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen 2025 Avrupa Çay Fuarı pazar günü sona erdi. Dünyanın dört bir yanından çay uzmanlarını, sergi katılımcılarını ve çay meraklılarını bir araya getiren etkinlikte, Çin'in Pu'er çayına ve Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletine odaklanıldı.

İki gün süren etkinlikte, Çinli uzmanlar konferanslar ve canlı tadımlar aracılığıyla Pu'er çayının tarihini, fermantasyon tekniklerini ve kültürel geleneklerini tanıttı. (Fotoğraf: Helena Kocova/Xinhua)