Prag Büyükelçisi Bağış, savaşın gölgesinde Türkiye-AB ilişkilerinin önemine dikkati çekti

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın, Avrupa Birliği'nin (AB) güvenlik ve savunma politikalarında ciddi bir değişime yol açtığını, bu süreçte Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın, Avrupa Birliği'nin (AB) güvenlik ve savunma politikalarında ciddi bir değişime yol açtığını, bu süreçte Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Büyükelçisi Bağış, Çekya'nın başkenti Prag'daki Uluslararası İlişkiler Enstitüsü ve İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) tarafından düzenlenen "Ukrayna Savaşı Bağlamında Türkiye-AB İlişkileri" başlıklı konferansta konuştu.

Avrupa'nın 2008 ekonomik krizinden Rusya-Ukrayna savaşına kadarki süreçte karşı karşıya kaldığı sınamaları özetleyen Bağış, savaşın Birlik üzerindeki etkilerine değindi.

Savaş nedeniyle hem AB hem de ulusal düzeyde güvenlik ve savunma politikalarında ciddi bir değişim yaşandığını kaydeden Bağış, Danimarka, Norveç ve İsveç gibi ülkelerin aldığı beklenmedik kararların yanı sıra NATO'daki gelişmelere dikkati çekti.

" Türkiye, AB'nin doğal güvenlik ortağı"

Böyle bir süreçte Türkiye'nin üstleneceği rolün çok önemli olduğunu vurgulayan Bağış, Ankara'nın birçok açıdan AB'nin doğal güvenlik ortağı olması gerektiğini söyledi.

Kıbrıs sorununun Türkiye-AB ilişkilerine, AB'nin çeşitli misyonlarında Türkiye'nin yer almasına engel teşkil etmemesi gerektiğini dile getiren Bağış, tarafların yalnız bu bölgeyi değil diğer coğrafyaları da etkileyen sorunlara ilişkin daha farklı politikalar geliştirmesi gerektiğini ifade etti.

AB'nin genişleme politikaları

Bağış, Ukrayna'daki savaşın AB'nin genişleme ve komşuluk politikası konusunda da önemli sonuçlar doğurduğunu, bu süreçte başta Kiev yönetimi olmak üzere Moldova ve Gürcistan'ın üyelik başvurusunda bulunmasının, Birliğin önemli gündem maddeleri sıralamasında üstlerde yer aldığını kaydetti.

Birliğin genişleme politikasının yalnız AB'nin istikrar ve refahına hizmet etmeyeceğini, aynı zamanda kıtanın güvenliğine de katkı sağlayacağını dile getiren Bağış, ancak genişleme politikasının işleyiş sürecinin tüm aday ülkeler için büyük bir hayal kırıklığına yol açtığını, bu zorlu süreç nedeniyle AB'nin önce Türkiye daha sonra da Batı Balkan ülkelerini kaybettiğini ifade etti.

Bağış, AB'nin genişleme politikalarına ilişkin karar alma ilke ve mekanizmalarını yeniden gözden geçirmesi gerektiğine değinerek, üye devletlerin veto haklarını kötüye kullanmalarını önleyici yollara başvurulmasının önemini vurguladı.

Türkiye-AB iş birliğinin önemine vurgu

Türkiye'nin tahıl anlaşması ve taraflar arasında savaş esiri değişiminde ortaya koyduğu çabalara dikkati çeken Bağış, "Savaş, Türkiye'nin hem AB hem de NATO için jeopolitik önemini yeniden alevlendirdi ve Türkiye-AB iş birliğinin sadece bir tercih meselesi değil, aynı zamanda bir kaçınılmazlık meselesi olduğunu da ortaya koydu." dedi.

Bağış, Türkiye-AB ilişkilerinin her açıdan çok yönlü olduğunu bu nedenle müzakerelerin yeniden canlandırılmasının önemine işaret ederek, "Her zaman altını çizdiğim gibi Türkiye Avrupa yapbozunun eksik parçasıdır." ifadesini kullandı.