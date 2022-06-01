Pozantılı meslek lisesi öğrencileri Erasmus Programı kapsamında Avrupa'da staj gördü - Haberler

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Pozantılı meslek lisesi öğrencileri Erasmus Programı kapsamında Avrupa'da staj gördü

AA - Onur Can Bulat - Güncel
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Pozantılı meslek lisesi öğrencileri Erasmus Programı kapsamında Avrupa'da staj gördü

Pozantı ilçesinde 24 meslek lisesi öğrencisi, Avrupa Birliği projesi kapsamında Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da 15 gün staj yaptı.

Pozantı ilçesinde 24 meslek lisesi öğrencisi, Avrupa Birliği projesi kapsamında Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da 15 gün staj yaptı.

Pozantı Türkan İrfan Akün Çok Programlı Anadolu Lisesi Moda Tasarım Bölümü öğrencileri, "Moda tasarım ve giyim üretim teknolojisi alan öğrencilerine yönelik mesleki beceri stajı" başlıklı Erasmus Programı kapsamında Prag'a gitti.

3 grup halinde 24 öğrencinin katıldığı programında öğrenciler, gelinlik, abiye, şapka ve çanta atölyelerinde staj yapma imkanı buldu. Öğrenciler, eğitimin sonunda sertifika aldı.

Okul Müdürü Veysel Güngör, tüm meslek bölümlerinin yurt dışında staj yapması için çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

AA / Onur Can Bulat - Güncel

Çek Cumhuriyeti Avrupa Birliği Erasmus Prag Güncel Haberler

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