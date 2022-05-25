Pozantı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci yıl dönümü kutlandı - Haberler

Pozantı ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başlayan kutlama töreni, mehteran takımı eşliğinde şehitlik ziyaretinin ardından 25 Mayıs Alanı'nda devam etti.

Belediye Başkanı Mustafa Çay, buradaki konuşmasında Pozantı'nın, Kurtuluş Savaşı meşalesinin yakıldığı ilk yerlerden biri olduğunu söyleyerek, "25 Mayıs Pozantı halkının alınlarının akı, başlarının dik duruşudur. Gücünü sömürmekten alan işgal güçlerini beyaz bayraklarla karşılayacak kadar ruhsuz, inançsız ve onursuz olmayan bir milletin zafer günüdür. O yıllarda yapılan savaşlarda yenilgiye uğrayarak bitmiş ve tükenmiş sandıkları bir milletin, sönmüş sanılan ateş yığınının külleri arasından bir kor gibi parlayarak düşmanı boğduğu gündür. Altın sayfalarla dolu tarihimizin en önemli olaylarından birisi de şüphesiz ki Türk milletinin kurtuluş mücadelesi olmuştur." ifadelerini kullandı.

Program kapsamında öğrencilerin hazırladığı şiirler, halk oyunları ve dans gösterileri ile Osmaniye Belediyesi Mehteran Takımı gösterisi ve Mersin Toroslar Belediyesi folklor ekibi gösterisi beğeniyle izlendi.

Kutlamalar, Adana Büyükşehir Belediyesi bando takımı eşliğinde yapılan kortej geçişi ile sona erdi.

Programa, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, Kaymakam Hüseyin Aydın, Cumhuriyet Savcısı Emre Kankırı, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Nuri Dilek, Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürü Filiz Çalışkan Keçe, Adana Ülkü Ocakları İl Başkanı Cem Tutsoy, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.