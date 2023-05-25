Pozantı'nın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

Adana'nın Pozantı ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Törene siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Adana'nın Pozantı ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan etkinlikte, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Programın ardından katılımcılar şehitliği ziyaret etti, sonrasında da kortej halinde 25 Mayıs Alanı'na yürüdü.

Buradaki törende öğrenciler şiir okudu, halk oyunları ve mehteran ekipleri gösteri sundu.

Belediye Başkanı Mustafa Çay, Pozantı'nın, kurtuluş mücadelesinin başlatıldığı ilk yerlerden olduğunu belirterek, "Altın sayfalarla dolu tarihimizin en önemli olaylarından birisi de şüphesiz ki Türk milletinin kurtuluş mücadelesi olmuştur." dedi.

Törene, CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, Pozantı Kaymakamı Fatih Karamahmut, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.