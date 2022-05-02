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Pozantı'da şehit ailelerine bayram ziyareti

AA - Onur Can Bulat - Güncel
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Pozantı'da şehit ailelerine bayram ziyareti

Adana'nın Pozantı ilçesinde Kaymakam Hüseyin Aydın ve Belediye Başkanı Mustafa Çay, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.

POZANTI, ADANA (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde Kaymakam Hüseyin Aydın ve Belediye Başkanı Mustafa Çay, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.

Kaymakam Aydın ve Belediye Başkanı Çay, evlerinde ziyaret ettikleri şehit ailelerinin bayramını kutladı.

Ziyarette, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Nuri Dilek, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Cem Doğaroğlu ve İlçe Müftüsü Ömer Ünverdi de yer aldı.

Kaymakam Aydın ve beraberindeki heyet şehit aileleriyle birlikte şehitlerin kabirlerini de ziyaret etti.

AA / Onur Can Bulat - Güncel

Pozantı, Şehit, Aydın, Çay, Güncel, Haberler

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