Pozantı'da sahipsiz kedilerin barınması için kedi evleri yerleştirildi - Haberler

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Pozantı'da sahipsiz kedilerin barınması için kedi evleri yerleştirildi

AA - Onur Can Bulat - Güncel
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Pozantı'da sahipsiz kedilerin barınması için kedi evleri yerleştirildi

Adana'nın Pozantı ilçesinde, sahipsiz kediler için belirlenen noktalara kedi evleri konuldu.

POZANTI, ADANA (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde, sahipsiz kediler için belirlenen noktalara kedi evleri konuldu.

Pozantı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kedilerin soğuktan korunabilmesi için tasarlanan 50 ev, belediye ekiplerince Belemedik Tabiat Parkı ve çevresindeki alanlara yerleştirildi.

Ekipler, kedilerin beslenmesi için çalışmalarını da sürdürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, evlerin zemininin sıcak kalması için keçe kumaşlar kullanıldığını belirterek, "Mümkün olduğunca her kedinin barınabileceği, bir annenin yavrularıyla kalabileceği sıcak bir ortam oluşturmaya çalıştık." ifadesini kullandı.

AA / Onur Can Bulat - Güncel

Pozantı, Adana, kedi, Güncel, Haberler

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