Pozantı'da Otoyolda Yangın Kontrol Altına Alındı
Adana'nın Pozantı ilçesinde otoyolda alev alan otomobilden rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
KONTROL ALTINA ALINDI
Ahmet KORKMAZER/POZANTI, (Adana),
