Pozantı'da Otoyolda Yangın Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Pozantı ilçesinde otoyolda alev alan otomobilden rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

Adana'nın Pozantı ilçesinde otoyolda alev alan otomobilden rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Ahmet KORKMAZER/POZANTI, (Adana),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
'Dışlandım' diyen genç yıldız yüzerek ülkeden kaçtı

"Dışlandım" diyen yıldız futbolcu denize atlayıp ülkeden kaçtı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakem Kurulu'nun 2. toplantısı bitti! Memur zammı için gözler 3. toplantıda

Milyonların merakla beklediği zam toplantısından sonuç çıkmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.