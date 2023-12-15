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Pozantı'da İki Okul Erasmus+ Projesine Dahil Oldu

15 Aralık 2023 12:49 Güncelleme: 12:51 Abone Ol

Pozantı ilçesindeki Atatürk Ortaokulu ve Türkan-İrfan Akün Çok Programlı Anadolu Lisesi, Avrupa Birliği'nin hibe desteği sağladığı Erasmus+ projelerine dahil oldu. Atatürk Ortaokulu, 'Dünyada bir iz bırakalım: Bitkiler için dünya müziği' projesiyle 60 bin avro hibe almaya hak kazandı. Türkan-İrfan Akün Çok Programlı Anadolu Lisesi ise 'Sürdürülebilir tekstil' projesiyle hibe almaya hak kazandı. Her iki okuldaki görevliler tebrik edildi.