Pozantı'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldı - Haberler

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Pozantı'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldı

AA - Onur Can Bulat - Güncel
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Pozantı'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldı

Pozantı İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri, öğrencileri ve velileri tarafından ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı.

Pozantı İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri, öğrencileri ve velileri tarafından ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı.

Pozantı İmam Ortaokulu tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında yardım kampanyası başlatıldı.

Kampanya kapsamında hazırlanan gıda kolileri, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

AA / Onur Can Bulat - Güncel

İmam Hatip, Güncel, Haberler

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