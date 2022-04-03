Pozantı'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldı
AA - Onur Can Bulat - Güncel
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Pozantı İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri, öğrencileri ve velileri tarafından ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı.
Pozantı İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri, öğrencileri ve velileri tarafından ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı.
Pozantı İmam Ortaokulu tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında yardım kampanyası başlatıldı.
Kampanya kapsamında hazırlanan gıda kolileri, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.
AA / Onur Can Bulat - Güncel