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Pozantı'da bayramlaşma programı düzenlendi

AA - Onur Can Bulat - Güncel
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Pozantı'da bayramlaşma programı düzenlendi

Adana'nın Pozantı ilçesinde bayramlaşma programı düzenlendi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde bayramlaşma programı düzenlendi.

Ramazan Bayramı namazı sonrası Merkez Cami önünde bir araya gelen vatandaşlar bayram heyecanı ve mutluluğunu yaşadı.

Pozantı Kaymakamı Hüseyin Aydın, Pozantı Belediyesi Başkanı Mustafa Çay, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Nuri Dilek ve İlçe Emniyet Müdürü Komiser Cem Doğaroğlu'nun da katıldığı bayramlaşmada uzun kuyruklar oluştu.

Kaymakam Aydın, burada yaptığı konuşmada, Pozantı'da sokakta bayramlaşmanın geleneksel hale getirildiğini söyledi.

Bayramları akrabalarla, arkadaşlarla bir arada geçirmenin en büyük mutluluk olduğunu belirten Aydın, herkesin bayramını kutladı.

AA / Onur Can Bulat - Güncel

Hisarcık, Pozantı, Adana, Aydın, Güncel, Haberler

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