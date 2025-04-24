Pozantı'da 23 Nisan Çocuk Oyunları Şenliği Düzenlendi
Adana'nın Pozantı ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gerçekleştirilen 'Çocuk Oyunları Şenliği', ziyaretçileri eğlenceli etkinliklerle buluşturdu. Şenlikte kukla gösterileri ve 'Karagöz ile Hacivat' oyunu sahnelendi.
Adana'nın Pozantı ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında "Çocuk Oyunları Şenliği" gerçekleştirildi.
Pozantı Belediyesince, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle bu yıl 4'üncüsü organize edilen şenlik, Atatürk Kültür Merkezi'nde ziyaretçileri ağırladı.
Etkinlikte, kukla ve köpük balonu gösterisi yapıldı, "Karagöz ve Hacivat" gölge oyunu sahnelendi.
Çocukların gönüllerince eğlendiği şenliğe Pozantı Kaymakamı İmran Demirel, Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Nuri Dilek, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Atçı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Sezgin de katıldı.
Kaynak: AA / Onur Can Bulat - Güncel