Pozantı Belediye Başkanı Çay, Feke'nin kurtuluş gününde sahne aldı

POZANTI, ADANA (AA) - Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Feke'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen konserde sahne aldı.

Çay, kutlamalar kapsamında ilçe stadyumunda Latif Doğan konseri öncesinde sahneye çıktı. Mustafa Çay konserde 7 şarkı söyledi.

Başkan Çay, yaptığı açıklamada, bu mutlu günde sahne alarak kurtuluşu kutlamak istediğini belirterek, "Benim için Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel özel bir dosttur. Özel bir kardeşimdir. Bugüne kadar hiçbir yerde sahne almadım. Pozantı'da kendimce müzikle ilgileniyorum, söylüyorum. Siyasetin yorgunluklarından uzaklaşıyorum." dedi.