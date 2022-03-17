Pozantı Belediye Başkanı Çay'dan çalışanlara prim ve teşekkür belgesi
AA - Onur Can Bulat - Güncel
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Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, yoğun karla mücadele çalışmalarında görevli 33 personeli pirim ve teşekkür belgesiyle ödüllendirdi.
Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, yoğun karla mücadele çalışmalarında görevli 33 personeli pirim ve teşekkür belgesiyle ödüllendirdi.
Çay, belediye meclis salonundaki törende, söz konusu personelin yoğun kar yağışında mesai mevhumu gözetmeden özveriyle çalıştıklarını kaydetti.
Çay, "Kiminiz traktör kasalarında yolları tuzladınız, kiminiz küreklerle kar temizliğinde bulundunuz. Operatör arkadaşlarımız makineler içinde sabahlara kadar çalışarak vatandaşın rahatı için uğraştı. Hepinizle gurur duyuyorum." dedi.
Konuşmanın ardından Çay, çalışanlara 500 lira pirim ve teşekkür belgelerini verdi.
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AA / Onur Can Bulat - Güncel