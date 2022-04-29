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Pozantı Belediye Başkan Çay, pazar esnafı ile buluştu

AA - Onur Can Bulat - Güncel
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Pozantı Belediye Başkan Çay, pazar esnafı ile buluştu

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Ramazan Bayramı öncesi semt pazarlarını gezdi.

ÇAY, AFYON (AA) - Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Ramazan Bayramı öncesi semt pazarlarını gezdi.

Çay, ilçede kurulan pazar yerlerini ziyaretinde kuralların uygulanıp uygulanmadığını kontrol etti, pazar esnafı ile buluştu, sohbet etti.

Çay, esnaf ile her fırsatta bir araya geldiklerini, düşüncelerine ve tecrübelerine başvurduklarını belirtti.

Bayram öncesi pazar yerlerini ziyaret ederek esnaflarla buluştuklarını ifade eden Çay, "Semt pazarında bulunan esnafımız da yine toplumumuzun nabzını tutan, bu anlamda sahaya hakim olan ticaret ehlimiz. Vatandaşlarımızın rahatlıkla alışverişlerini yapmaları adına esnafımızla birlikte hareket ederek çözüm üretiyoruz. Bu anlamda semt pazarı esnafımıza da teşekkür ediyoruz. Bugün de böyle bir ziyaret gerçekleştirdik." dedi.

AA / Onur Can Bulat - Güncel

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