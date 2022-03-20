Poyrazköy önlerinde bir kargo gemisi makine arızası yaptı

KOCAELİ (AA) - İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin, bir kargo gemisinin Poyrazköy önlerinde makine arızası yapması nedeniyle çift yönlü askıya alındığı bildirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Kocaeli'den Köstence'ye seyir halindeyken Poyrazköy önlerinde makine arızası yapan ANNAMARIA D isimi kargo gemisi için KURTARMA-8 ve KURTARMA-10 römorkörlerimiz ile KEGM-6 hızlı tahlisiye botumuz ivedilikle bölgeye sevk edildi. Boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı." ifadeleri kullanıldı.