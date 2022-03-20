Poyrazköy önlerinde bir kargo gemisi makine arızası yaptı - Haberler

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Poyrazköy önlerinde bir kargo gemisi makine arızası yaptı

AA - Metin Yüksel Kaya - Güncel
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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin, bir kargo gemisinin Poyrazköy önlerinde makine arızası yapması nedeniyle çift yönlü askıya alındığı bildirildi.

KOCAELİ (AA) - İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin, bir kargo gemisinin Poyrazköy önlerinde makine arızası yapması nedeniyle çift yönlü askıya alındığı bildirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Kocaeli'den Köstence'ye seyir halindeyken Poyrazköy önlerinde makine arızası yapan ANNAMARIA D isimi kargo gemisi için KURTARMA-8 ve KURTARMA-10 römorkörlerimiz ile KEGM-6 hızlı tahlisiye botumuz ivedilikle bölgeye sevk edildi. Boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı." ifadeleri kullanıldı.

Poyrazköy önlerinde bir kargo gemisi makine arızası yaptı

Poyrazköy önlerinde bir kargo gemisi makine arızası yaptı

Poyrazköy önlerinde bir kargo gemisi makine arızası yaptı

AA / Metin Yüksel Kaya - Güncel

İstanbul Boğazı, Kocaeli, Medya, Gemi, Güncel, Haberler

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