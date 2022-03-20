Poyrazköy önlerinde kargo gemisi makine arızası yaptı, boğaz trafiği askıya alındı - Haberler

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Poyrazköy önlerinde kargo gemisi makine arızası yaptı, boğaz trafiği askıya alındı

AA - Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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İstanbul Boğazı'nın Poyrazköy önlerinde bir kargo gemisi makine arızası yaptı. Bu nedenle boğaz trafiği çift yönlü askıya alındı.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin, bir kargo gemisinin Poyrazköy önlerinde makine arızası yapması nedeniyle çift yönlü askıya alındığı bildirildi.

BOĞAZ TRAFİĞİ ÇİFT YÖNLÜ ASKIYA ALINDI

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Kocaeli'den Köstence'ye seyir halindeyken Poyrazköy önlerinde makine arızası yapan ANNAMARIA D isimi kargo gemisi için KURTARMA-8 ve KURTARMA-10 römorkörlerimiz ile KEGM-6 hızlı tahlisiye botumuz ivedilikle bölgeye sevk edildi. Boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı." ifadeleri kullanıldı.

Poyrazköy önlerinde kargo gemisi makine arızası yaptı, boğaz trafiği askıya alındı

Poyrazköy önlerinde kargo gemisi makine arızası yaptı, boğaz trafiği askıya alındı

Poyrazköy önlerinde kargo gemisi makine arızası yaptı, boğaz trafiği askıya alındı

Poyrazköy önlerinde kargo gemisi makine arızası yaptı, boğaz trafiği askıya alındı

AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

İstanbul Boğazı, Kocaeli, Medya, Gemi, Güncel, Haberler

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